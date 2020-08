Politik in Wattenwil – Die SVP will das Bärenareal nicht Gegen den Kauf des Bärenareals durch die Gemeinde Wattenwil hat sich aus dem politisch rechten Spektrum Widerstand formiert. Irina Eftimie

Das Bärenareal in Wattenwil. Die Gemeinde möchte es kaufen; die SVP spricht sich dagegen aus. Foto: Debora Stulz

«An ihrer Parteiversammlung vom 19. August 2020 hat die SVP Wattenwil-Forst-Längenbühl-Blumenstein zum Kauf des Bärenareals und zu den damit verknüpften mittelfristigen Kreditgeschäften die Nein-Parole beschlossen.» Dies schrieb die Partei am Mittwoch in einer Mitteilung. Damit soll an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom kommenden Dienstag, 1. September, der Kauf des im Wattenwiler Dorfzentrums gelegenen Bärenareals (vgl. Kasten) verhindert werden.