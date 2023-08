Nach Basler Vorbild – Die SVP will Betteln im Kanton Bern verbieten Mehrmals ist die SVP beim Versuch gescheitert, in der Stadt ein Bettelverbot durchzusetzen. Nun lanciert sie einen Vorstoss auf kantonaler Ebene. Franziska Zaugg

Bettler in der Berner Innenstadt sorgen immer wieder für heftige Debatten. Foto: Getty Images

Die Szene ist bekannt: Bettlerinnen und Bettler in der Berner Innenstadt, angelehnt an Hausfassaden unter den Lauben sitzend, manche in Begleitung ihres Hundes, in der Hand einen Papierbecher.

Dagegen will die Berner SVP einmal mehr vorgehen. In einem Vorstoss fordern drei Motionäre den Regierungsrat dazu auf, ein Gesetz für ein generelles Bettelverbot im Kanton Bern auszuarbeiten.

Eine der Unterzeichnenden ist die Bieler Grossrätin Sandra Schneider. Sie ist überzeugt, dass jetzt im Kanton Bern der passende Zeitpunkt für einen solchen Gesetzesvorstoss gekommen ist. Der Grund: Im Kanton Basel-Stadt trat 2021 ein Bettelverbot in Kraft, das im vergangenen April in einem Bundesgerichtsentscheid als gesetzeskonform eingestuft worden ist.

Sandra Schneider und ihre Mitstreiter Thomas Fuchs, Bern, und Rashiti Korab, Gerolfingen, orientieren sich am Basler Gesetz.

Vorstösse knapp abgelehnt

1991 wurde im Kanton Bern das Bettelverbot abgeschafft. 2008 scheiterte ein Versuch im Grossen Rat, ein solches Verbot wieder einzuführen. Die Gemeinden sollten weiterhin selber entscheiden können, ob sie ein solches Verbot wollen oder nicht.



Ebenfalls 2008 wurde im Bahnhof Bern ein Bettelverbot eingeführt. Das entsprechende Reglement wurde mit 74,79 Prozent Ja-Stimmen angenommen.



Hingegen sind in den vergangenen Jahren mehrere Versuche der SVP gescheitert, in der Stadt Bern ein Bettelverbot einzuführen. Die Vorstösse wurden alle abgelehnt, wenn auch teils nur knapp.



Motionär Thomas Fuchs hofft, dass es beim neuen Anlauf gelingt, die Bettler von der Stadt fernzuhalten. Und nicht nur das, er will mit einem kantonalen Gesetz «den Behörden den Umgang mit den Bettlerinnen und Bettlern erleichtern».

Kriminelle Banden durch Personenkontrollen aufspüren

Die Berner Stadtregierung sieht das anders. Sie erachtet ein generelles Verbot als hinderlich, um gegen organisierte Banden vorzugehen. «Bettelverbote sind grundsätzlich nicht dazu geeignet, Menschenhandel und Zwangsbettelei zu verhindern beziehungsweise Opfer dieser Straftaten zu identifizieren», schrieb der Gemeinderat jüngst in einer Antwort auf eine Interpellation zum Thema Menschenhandel. Er verweist auf Städte, in denen ein solches Verbot herrscht. Auch in solchen finde organisierte und bandenmässige Bettelei statt.

Alexander Ott, Leiter der Fremdenpolizei Bern, ist ganz klar gegen ein Bettelverbot. Er sieht nur das Aufgreifen und Wegweisen von bettelnden Personen als zielführend. «Durch diese Personenkontrollen können die kriminellen Banden aufgespürt werden.» Funktioniert diese Taktik tatsächlich? Ott bejaht: «Das zeigt sich dadurch, dass derzeit kaum Bettelnde in der Stadt Bern anzutreffen sind.» Die Banden seien untereinander gut vernetzt. «Es spricht sich herum, dass in Bern kein Geld mehr verdient werden kann.»





