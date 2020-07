Projekt auf Wiedlisbacher Boden – Die SVP Wangen will keinen Bau vor der Holzbrücke Gegen die geplante Überbauung Stadthof West hat die SVP Wangen an der Aare und Umgebung eine Petition lanciert. Ihr Ziel ist es, das Gebiet als Freifläche zu erhalten. Beatrice Beyeler

Die Zukunft des Landspickels zwischen Stadthof-Kreisel und Kanalweg ist Anlass vieler Diskussionen. Foto: Brigitte Mathys

Die Onlinepetition macht derzeit auf Social-Media-Kanälen die Runde. Zudem ist sie prominent auf der Website der SVP Wangen an der Aare und Umgebung platziert. «Wir wollen keine Überbauung Stadthof West – für den Erhalt des historischen Bilds von Wangen an der Aare mit deren Holzbrücke!», steht hier in grossen, grünen Lettern geschrieben.