Wahlkampf in Herzogenbuchsee – Die SVP-Vize verstösst gegen das Datenschutzgesetz Die Empörung bei einigen Mitgliedern des Frauenvereins ist gross: Die Co-Präsidentin hat ihre Adressen für politische Zwecke missbraucht. Sebastian Weber

Mehrere Adressen aus dem Verzeichnis des Frauenvereins wurden für einen Wahl- und Spendenaufruf der SVP genutzt. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler/Keystone

Woher haben die meine Adresse? Diese Frage haben sich offenbar mehrere Mitglieder des Frauenvereins Herzogenbuchsee gestellt, als sie Ende April Post von der SVP erhielten. Die Ortspartei hatte im Hinblick auf die Gemeindewahlen im Herbst einen Wahl- und Spendenaufruf verschickt. Auch an Vereinsfrauen, die nicht in einem öffentlichen Verzeichnis zu finden sind. «Genau aus dem Grund, da sie keine solchen Briefe wollen», heisst es in einem anonymen Schreiben, das diese Zeitung erhalten hat.

Bald einmal war für die Frauen klar, dass es nur einen Weg geben kann, wie die SVP an ihre Kontaktdaten gelangt ist: durch Co-Präsidentin Monika Lang, die zugleich Vizepräsidentin der Partei und Mitglied der Sozialkommission Herzogenbuchsee ist.