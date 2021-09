Vor den Wahlen in Langnau – Die SVP sorgt sich um die Finanzen der Gemeinde Eigentlich möchte sie die Steuern senken. Aber angesichts der hohen anstehenden Investitionen zieht die SVP nicht mit diesem primären Ziel in die Wahlen. Susanne Graf

Wäre es in der vergangenen Legislatur nach der SVP gegangen, wäre der Witenbachgraben längst neu verbaut – aber nicht in einer Luxusausführung. Foto: Thomas Peter

Walter Sutter will als Gemeindepräsident wieder in den Gemeinderat. Doch damit nicht genug für die SVP: Am 31. Oktober wollen es auch die anderen bisherigen Ratsmitglieder aus ihren Reihen nochmals wissen. Jürg Gerber, Beat Gerber und Monika Kühni werden also vom Bisherigenbonus profitieren. Das stärkt die Ausgangslage der Partei. Ausserdem tritt noch das langjährige Parlamentsmitglied Niklaus Blaser für die Wahlen in die Exekutive an.

Doch was will die Partei in den nächsten vier Jahren erreichen? Was möchte sie gegenüber der vergangenen Legislatur ändern, wie sieht sie die Zukunft der Gemeinde? Wir haben ihr sieben Fragen gestellt. SVP-Sektionspräsident Peter Schenk beantwortet sie wie folgt: