Aktion in Niederbipp – Die SVP reisst keine Bäume aus Die Ortspartei bat die Gemeinde um Befugnis, rund 50 neue Bäume zu setzen. Gepflanzt wurden nun deren sechs. Maximilian Jacobi , Béatrice Beyeler

Mitarbeiter des Werkhofs pflanzen die jungen Linden. Fotos: Raphael Moser

Die junge Frühlingssonne bescheint das Dorf Niederbipp am Jurasüdfuss an diesem Nachmittag grosszügig. Direkt hinter der Station Scharnageln an der Bahnstrecke des Bipperlisi ragen sechs dünne Bäumchen aus der frischen Erde, während die orange gekleideten Männer des Werkhofs Pflöcke einschlagen und die jungen Stämme fixieren.

Die Bäume befinden sich auf der länglichen Grünfläche zwischen Schienen und Hauptstrasse, in der Kurve ausgangs des Dorfes Richtung Autobahn. Und sie sind ein Geschenk der örtlichen Volkspartei.

Ein Sicherheitsrisiko

«Ich persönlich finde es schade, dass die alten Bäume hier gefällt werden mussten. Es ist immerhin das Erste, was man von Niederbipp sieht», sagt Ronny Ingold, Präsident der SVP Niederbipp. Verstehen könne er es aber schon. «Immerhin stellten die alten Bäume ein Sicherheitsrisiko dar.» Sie mussten deshalb kürzlich weichen.