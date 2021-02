Muri-Gümligen nach den Wahlen – Die SVP muss ohne ihr Powerpaar auskommen Die wiedergewählte Parlamentarierin Jennifer Herren hat die neue Legislatur gar nicht erst angefangen: Sie ist mit ihrem Mann aus Muri-Gümligen weggezogen. Stephan Künzi

Sie bekleidete vor drei Jahren das höchste Amt in der Gemeinde, wurde im letzten Herbst auch komfortabel wiedergewählt. Jetzt ist Jennifer Herren aus Muri-Gümligen weggezogen. Foto: Adrian Moser

Als sich das Parlament von Muri-Gümligen Mitte Januar erstmals in der neuen Legislatur traf, fehlte sie. Von Jennifer Herren, bei den Wahlen im letzten Herbst komfortabel wiedergewähltes Mitglied der SVP-Fraktion, war nichts zu sehen. Die 30-Jährige fehlte auch auf dem neu erstellten Sitzplan.

An ihrer Stelle tauchte ein Name auf, der vielen im Saal wohl wenig bis gar nichts sagte. Genau: Charlotte Siebenrock hatte Jennifer Herren abgelöst, bevor das Parlament in der neuen Zusammensetzung überhaupt schon mal zusammengekommen war.

Das höchste Amt

Noch grösser wurde bei vielen die Verwunderung nach einem Blick in die Wahlresultate vom letzten Herbst. Mit Charlotte Siebenrock war nämlich nicht die erste Ersatzfrau der SVP zu Amt und Würden gekommen, sie hatte sich am Wahlwochenende mit dem zweiten Ersatzplatz begnügen müssen. Noch vor ihr war Tobias Herren platziert, der Mann von Jennifer Herren.