Wahlen in Oberbipp – Die SVP muss eine Person nachnominieren Die Volkspartei erzielt derart viele Stimmen, dass ihr drei der fünf Gemeinderatssitze zugesprochen werden. Die Partei hat aber nur zwei Kandidaten aufgestellt.

In Oberbipp ist der Gemeinderat nach der Revision des Organisationsreglements ab kommendem Jahr nur noch fünfköpfig. Die drei Bisherigen, die zur Wahl angetreten sind, sind allesamt wiedergewählt: Gemeindepräsident Thomas Beer (SVP), Roger Obi (SVP) und Jürg Egger (SP). Das Restmandat der Auszählung geht an die FDP. Neu wird für die Freisinnigen Daniel Hungerbühler in der Oberbipper Exekutive Platz nehmen.

Damit sind erst vier Gemeinderäte zusammen. Die SVP erzielt – auch dank der Listenverbindung mit dem GLP-Kandidaten Alexander Luginbühl – so viele Stimmen, dass ihr ein dritter Sitz zukommt. Sie hat aber mit Thomas Beer und Roger Obi nur zwei Kandidaten aufgestellt.

Laut Gemeindeschreiber Adrian Obi hat die Oberbipper SVP nun zehn Tage Zeit, um eine Kandidatin oder einen Kandidaten nachzunominieren. Ansonsten bliebe der Sitz vakant und Oberbipp hätte in der neuen Legislatur statt einer fünfköpfigen Exekutive sogar nur eine vierköpfige.

Die Wahlbeteiligung betrug knapp 44,8 Prozent.

