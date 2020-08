Wahlen in Langenthal – Die SVP kann auf ihre Bisherigen setzen Mit vollen Listen steigt die Volkspartei in den Langenthaler Wahlkampf. Ihre amtierenden Gemeinderats- und Stadtratsmitglieder wollen allesamt weitermachen.

Steigen für die SVP in den Gemeinderatswahlkampf: (v.l.) Daniel Huber und Vesna Suvajdzic, die beiden Bisherigen Roberto Di Nino und Helena Morgenthaler sowie die heutigen Stadtratsmitglieder Janosch Fankhauser, Corinna Grossenbacher und Michael Schenk. Foto: PD

Sie haben noch nicht genug: Roberto Di Nino und Helena Morgenthaler, beide 2017 in die Langenthaler Exekutive eingezogen, treten auch zu den Wahlen vom 29. November wieder an. Das gibt die SVP im Anschluss an ihre Nominations- und Mitgliederversammlung bekannt.