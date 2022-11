Gemeindepräsidium in Roggwil – Die SVP fordert die SP heraus Nach dem klaren Wahlergebnis für die Bürgerlichen wollen diese auch das höchste Amt im Dorf. Die Sozialdemokraten geben sich derweil kämpferisch. Tobias Granwehr

Der 33-jährige Benjamin Kurt (SVP) kandidiert für das Gemeindepräsidium. Fotos: PD

Was sich am Wahlsonntag abzeichnete, ist nun Tatsache: Die Bürgerlichen in Roggwil wollen der SP das Gemeindepräsidium nicht kampflos überlassen. In der Vergangenheit war es so, dass das Präsidium nicht angegriffen wurde, solange die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber nicht freiwillig aufhörte. Nun kommt es am 27. November zu einer Kampfwahl um das höchste Amt im Dorf.