Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Die Summe des Jahres Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

In Arolla wird das Jahr 2022 begrüsst. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

In der Folge 286 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe von 2022 als Summe gewisser Zahlen. Bei der zweiten geht es um das Vierfache und das Fünffache einer ganzen Zahl. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtselnden haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Die Summe des Jahres

2022 wird als die Summe der Zahlen von 1 bis 100 dargestellt, wobei jeder Zahl ein Plus- oder ein Minuszeichen vorangestellt wird. Es sollen möglichst wenige Minuszeichen benützt werden:

2022 = ±1 ± 2 ± 3 ± 4 ± ⋅ ⋅ ⋅ ± 99 ± 100

Wenn man die Gleichung von links nach rechts liest, soll das erste Minuszeichen so spät wie möglich erscheinen.

Wie lautet die erste Zahl mit einem vorangestellten Minuszeichen?

Das Vierfache und das Fünffache einer ganzen Zahl

Das Vierfache und das Fünffache einer ganzen Zahl haben zusammen alle Ziffern von 1 bis 9 genau einmal in ihrer Darstellung.

Welche Zahl ist es?

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefert Ihnen Dmitrij Nikolenkov, ETH Zürich, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die letzte Folge gibt es hier. Die Lösungen finden Sie (in der Regel) am kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel.

Joachim Laukenmann ist Redaktor im Team Wissen. Seine Schwerpunkte sind Physik, Astronomie, Mobilität, Energie und Klimawandel. Er hat Physik studiert und in Kosmologie promoviert. 2008 erhielt er den Alstom Journalistenpreis. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Wissenschaftsjournalismus. Mehr Infos @JoLauki

Fehler gefunden?Jetzt melden.