Platznot im Asylwesen – Die Suche nach den Unterkünften beginnt aufs Neue Zivilschutzanlagen werden zu Asylzentren. Der Kanton erhöht den Druck auf die Gemeinden. Wer wagt sich aus der Deckung? Cedric Fröhlich

Der Kanton verlegt Teile seiner Asyl-Infrastruktur in den Untergrund. Etwa an der Effingerstrasse in der Stadt Bern. Foto: Adrian Moser

Vorerst geht es jetzt also in den Untergrund. Aufgrund des latenten Platzmangels in den bestehenden Asylunterkünften lässt der Kanton mehrere Zivilschutzanlagen herrichten. Gedacht sind diese Notunterkünfte als Reserve, sollten die Asylgesuche wie erwartet ansteigen – und sich an der Oberfläche keine Alternativen auftun.

Behördenseitig galt die unterirdische Unterbringung lange Zeit als Ultima Ratio, politisch ist sie ohnehin umstritten. In den Augen der Berner Asylverantwortlichen wurde sie unausweichlich.

Seit Freitag ist bekannt, wo die zuständige Direktion für Gesundheit, Soziales und Integration (GSI) von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (SVP) ihre Reserven schaffen will. Unter dem Schulhaus Bodengässli in Niederscherli. Unter dem Burgdorfer Lindenfeld. Unter einem Sportplatz an der Berner Effingerstrasse. Ein weiterer Betrieb wird im bernjurassischen Tramelan vorbereitet. In rund einem Monat sollen sie bezugsbereit sein.

«Wir haben diese Anlage für genau solche Fälle.» Hans-Peter Kohler, Könizer Gemeinderat

An allen Standorten waren im Zuge der grossen Fluchtbewegungen zwischen 2014 und 2017 schon Schutzsuchende untergekommen. Stefan Ghioldi, Stadtschreiber in Burgdorf, sagt: «Für uns ist das nichts Neues.» Man habe positive Erfahrungen gemacht. «Es verlief damals relativ ruhig.»

Ähnlich äussert sich der Könizer Gemeinderat Hans-Peter Kohler (FDP): «Wir haben diese Anlage für genau solche Fälle. Wenn Not ist, dann machen wir sie auf.» Wichtig sei eine saubere Trennung zwischen Asylunterkunft und Schulbetrieb sowie der Einbezug der lokalen Bevölkerung. «Wir arbeiten an beidem – unter Hochdruck», so Kohler.

Gesucht: 1200 Plätze

Der Gang unter die Erde, er ist die Konsequenz zweier Probleme: der vielen Asylgesuche und der überschaubaren Bereitschaft, geeignete Immobilien an den Kanton zu vermieten. Auf das erste haben die Berner Asylkoordinatoren keinen Einfluss, das zweite vermögen sie bislang nicht zu lösen. In Kombination führen sie dazu, dass 1200 Unterbringungsplätze fehlen.

Angesichts dessen hat die GSI die Berner Regierungsstatthalterämter mit zusätzlichen Kompetenzen ausgestattet. Bis Ende September sollen sie die fehlenden Plätze finden. Und zwar an der Oberfläche. Der Theorie nach könnten die Ämter die Kommunen künftig anweisen, Liegenschaften bereitzustellen.

Ladina Kirchen (SP), Regierungsstatthalterin im Berner Mittelland, will indes «nicht verfügen», sondern «dass in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden». Sie startet dabei gemäss eigener Aussage nicht bei null. Kirchen steht seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine mit den Gemeinden in Kontakt, verfügt über eine von der GSI bereitgestellten Liste an möglichen Objekten.

«Prüfen jede Unterkunft»

In der Umsetzung gilt ein Verteilschlüssel. Die einwohnerstärkeren Verwaltungskreise müssen mehr schultern als die peripheren. Bern-Mittelland etwa soll 290 Plätze stellen, der Oberaargau 164, andere vorläufig gar keine.

Wer wagt den Anfang? Viele werden taktieren, alle auf die Bundesstadt blicken. Die Stadt Bern ging auf dem Viererfeld voraus, öffnete nach der Invasion der Ukraine vorübergehend die Zivilschutzanlage an der Mingerstrasse.

Blick in die grösste Asylunterkunft im Kanton. Die Containersiedlung wurde für Schutzsuchende aus der Ukraine konzipiert, mittlerweile kommen dort Menschen aus verschiedenen Kriegs- und Krisenherden unter. Foto: Raphael Moser

Claudia Hänzi, Leiterin der städtischen Sozialdienste, sagt: «Wir stehen schon lange im Austausch mit dem Kanton und unterstützten diesen aktiv in der Suche nach Unterkünften.» Doch selbst in Bern sind geeignete oberirdische Objekte generell rar, die innert so kurzer Zeit für Asylsuchende zur Verfügung gestellt werden können.

Ob die Stadt zunächst mehr unterirdische Anlagen aktiviert? Hänzi weiss nur, dass sie sich bereithalten muss. «Aktuell prüfen wir jede Unterkunft, die dafür infrage kommt.»

Zum Beispiel Wolfisberg

Problemen im Asylwesen liegen immer Zielkonflikte zugrunde. Bei keinem Gemeinwesen steht die Lösung des Platzproblems der Berner Asyl-Infrastruktur zuoberst auf der Traktandenliste. Viel eher ringen sie mit knappem Schulraum oder suboptimalen Busverbindungen. Was passiert, wenn zu viel zusammenkommt, zeigte sich jüngst in Wolfisberg, in einem kleinen Ortsteil Niederbipps. Ein altes Hotel, zur Kollektivunterkunft umgenutzt, hätte hier Platz für bis zu 120 Schutzsuchende geboten.

Ein schwieriger Abend im Dorf: An der Informationsveranstaltung zur geplanten Unterkunft gingen die Wogen hoch. Foto: Marcel Bieri

Zweimal reisten Vertreter der Asylbehörden an, um für die Unterkunft zu werben. Zweimal gingen die Wogen hoch. Und das Dorf, es wurde zum medialen und politischen Schauplatz. Zu einem Exempel für die herbeifantasierten und tatsächlichen Nöte der hiesigen Asylpolitik.

Wolfisberg zählt 180 Einwohner, Wolfisberg hat weder einen ÖV-Anschluss noch Schulzimmer vorrätig, und so bekam es Wolfisberg mit der Angst zu tun: Wie soll das funktionieren? Die Gemeinde wehrte sich zunächst mit einer Petition an Regierungsrat Schnegg, später mit einer baurechtlichen Beschwerde. Mittlerweile liegen die Pläne für das Asylzentrum an der Peripherie auf Eis.

Gemeindepräsidentin Sibylle Schönmann vor dem Berner Rathaus. In der Hand hält sie mehr als 3000 Unterschriften gegen die Asylunterkunft in Wolfisberg. Foto: Beat Mathys

Sibylle Schönmann, SVP, Niederbipper Gemeindepräsidentin, geriet ob all dem gehörig zwischen die Fronten. Die Menschen liefen bei ihr Sturm, manche drohten gar mit dem Wegzug. Sie ergriff deshalb Partei – für ihr Dorf. Ihr geht es primär um die Dimensionen: 120 Geflüchtete auf 180 Einwohner – «das geht einfach nicht auf». Und das habe nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. «Uns ist bewusst, dass wir alle helfen müssen», so Schönmann. Auch sie spricht aus Erfahrung.

Zwischen 2016 und 2017 betrieb die Heilsarmee eine Asylunterkunft in Niederbipp. «Das hat damals wunderbar funktioniert», so Schönmann. «Weil sie im Zentrum war und nicht in einem abgelegenen Ortsteil.» Heute befindet sich dort eine Tagesschule.

Cedric Fröhlich ist Jurist und Absolvent der Schweizer Journalistenschule MAZ. Er schreibt über Politik, Justiz und Gesellschaft. Zudem berichtet er aus den Gerichten. Mehr Infos @cedricfroehlich

