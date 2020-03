Podcast – Die Stunde für den Frauenfussball Droht die Schweiz, den Anschluss zu verpassen? Und warum wird im Frauenfussball offener mit Homosexualität umgegangen als bei den Männern? Florian Raz

Normalerweise halten wir uns bei der «Dritten Halbzeit» an die 45-Minuten-Regel. Aber diesmal haben wir die Stunden-Marke geknackt. Wahrscheinlich, weil man nicht behaupten kann, dass sonst zu viel über Frauenfussball berichtet wird. Wir fragen uns, ob die höchste Liga der Frauen in der Schweiz irgendwie aufgewertet werden kann. Ob die Schweiz international gerade den Schnellzug zu verpassen droht. Und wir gehen der Frage nach, warum sich der Frauenfussball im Umgang mit Homosexualität so viel leichter tut als der Männerfussball.

