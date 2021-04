Auf Spurensuche in Attiswil – Die Studentin und der Diplomat Yvonne Aregger recherchiert über das Leben von Hans Zurlinden. Dabei entdeckt die junge Historikerin Parallelen zwischen sich und der Dorflegende. Béatrice Beyeler

Eintauchen in die Dorfgeschichte: Yvonne Aregger sitzt vor der Alten Mühle, in der Hans Zurlinden bis vor knapp 50 Jahren gelebt hat. Foto: Beat Mathys

Yvonne Aregger spaziert durch Attiswil, hinauf in Richtung Oberdorf. In ihrer schwarzen Umhängetasche trägt sie zwei Bücher. Sie stammen aus der Feder jenes Mannes, dessen früheres Zuhause die junge Frau zeigen will: Hans Zurlinden. Vor der Alten Mühle bleibt die Geschichtsstudentin stehen und blickt die imposante Fassade hinauf. Die Zeitreise beginnt.

Zu Beginn der 1950er-Jahre braust Hans Zurlinden in seinem Cabriolet die Oberdorfstrasse hinauf zur Alten Mühle. Er sitzt mit einer lässigen Haltung hinter dem Steuer, seine Finger sind in weisse Handschuhe gehüllt. Der elegante, etwas überheblich wirkende Mann zieht die Aufmerksamkeit der Dorfbevölkerung auf sich. Doch er schert sich offensichtlich nicht um das Getuschel der Attiswilerinnen und Attiswiler, die ihn vom Strassenrand aus beobachten.