Aufruf zu Spendengeldern – «Die Stimmung ist angespannt» Wegen der Corona-Krise fehlen dem Freilichtmuseum Ballenberg Einnahmen in der Höhe von rund 500’000 Franken. Christoph Buchs

Peter Flück, Präsident der Stiftung Freilichtmuseum Ballenberg. Foto: Hans Urfer

Der Brief, datierend vom 10. Juni, sei ein normales «Public Fundraising»; ein alljährlicher Spendenaufruf. «Nichts Aussergewöhnliches, das machen wir jedes Jahr», sagt Peter Flück, Stiftungsratspräsident des Freilichtmuseums Ballenberg. Jährlich fliessen 600’000 bis 800’000 Franken an Spendengeldern in das Museum.