FCB-Stürmer Arthur Cabral – Die Stimmung in der Basler Kabine lässt sich an ihm ablesen Arthur Cabral trifft mit dem FC Basel auf seinen Konkurrenten Jean-Pierre Nsame. Beide können Torschützenkönig werden – und dürften die Liga im Sommer verlassen. Tilman Pauls

Sechsmal haben sich die Wege von Jean-Pierre Nsame und Arthur Cabral bisher gekreuzt – beide erzielten in diesen Partien jeweils vier Treffer. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Es ist nicht bekannt, ob Arthur Cabral und Jean-Pierre Nsame sich auch privat schon mal ausgetauscht haben. Könnte ja sein, dass sie zusammen mit ein paar anderen Stürmern eine Whatsapp-Gruppe eröffnet haben mit dem Titel: «Torschützenkönig 20/21». Wahrscheinlicher ist aber, dass die beiden sich nicht näher kennen – obwohl sie natürlich ganz genau wissen, was der jeweils andere am Wochenende so treibt.

Für den FC Basel und die Young Boys geht es in dieser Saison ja um nicht mehr viel. Die wichtigste Frage, die nach dem Schweizer Meister, haben die Berner klar für sich beantwortet. 25 Punkte beträgt der Vorsprung aktuell. Für die Basler geht es zwar noch um den zweiten Rang und die Qualifikation für das europäische Geschäft. Doch nach den jüngsten Leistungen scheint auch dies nur noch eine Frage der Zeit zu sein.