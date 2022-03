Langnaus Stürmerstar Harri Pesonen – «Die Stimmung im Team war schon Anfang Saison nicht optimal» Mit Finnland gewann er Olympiagold, mit den SCL Tigers spielt er um die goldene Ananas: Harri Pesonen hat einen Kulturschock hinter sich – und hält mit Kritik nicht zurück. Philipp Rindlisbacher Raphael Moser

Jubelpose: Harri Pesonen wird in Peking mit Finnland Olympiasieger. Foto: Keystone

Er muss einen Kulturschock erlebt haben: Am letzten Wochenende spielte Harri Pesonen mit Langnau gegen Bern und Gottéron, am Dienstag reiste er nach Lausanne, für die in der Tabelle weit abgeschlagenen SCL Tigers waren es Kehrauspartien von geringer sportlicher Relevanz.