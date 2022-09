Tagestipp: Z The Freshman & Hotel Samar – Die Stimmung des Albums soll an die Nacht erinnern Jung sein in der Dunkelheit: Der Berner Rapper Z The Freshman und das Kollektiv Hotel Samar taufen ihr neues Album «Poésie Nocturne». Alexander Sury

Die Jugend zelebrieren und ein neues Soundbild schaffen: Z The Freshman & Hotel Samar. Foto: zvg

Ein Jahr nach seinem letzten grossen Projekt «Off Guard» meldet sich der junge Berner Rapper Z The Freshman mit dem Album «Poésie Nocturne» zurück. Gemeinsam mit dem Kollektiv Hotel Samar, bestehend aus dem Produzenten niketaz, der Sängerin Anina Shona und dem Produzenten und Musiker Lorenz Steiner, schlägt Z The Freshman eine neue musikalische Richtung ein. «Poésie Nocturne» ist der Versuch, Schweizer Mundart-R&B zu popularisieren und gleichzeitig ein noch nie da gewesenes Soundbild zu schaffen. Das Album zelebriert die Jugend und behandelt gleichzeitig diverse Themen, welche im Zusammenhang mit dem Erwachsenwerden stehen. Die Stimmung des Albums soll an die Nacht erinnern, an die mystischen, aber auch an die reizvollen Seiten der Dunkelheit. (lex)

Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

