Radio BeO früher und heute – Die Stimme des klugen Vogels im Berner Oberland Der Beo ist ein gesprächiger Vogel. Und Radio BeO die regionale Stimme von Gstaad bis Gadmen. Martin Muerner über die Entstehung und Entwicklung des Lokalradios im Oberland. Hans Peter Roth

6. Juni 1987: Martin Muerner (r.) erhält im Büro von Bundesrat Leon Schlumpf Glückwünsche für den Sendestart. Foto: PD

Am 6. Juni 1987 war es so weit. Um 8.15 Uhr ging Radio Berner Oberland auf Sendung. Martin Muerner erinnert sich an die Nacht auf jenen Pfingstsamstag, als wäre es letzte Woche: «Bis in die frühen Morgenstunden arbeiteten wir noch fieberhaft am Studio im Kursaal Interlaken», erzählt der dienstälteste Radiomann der Schweiz, der noch bei derselben Station arbeitet: «Sendungen mussten noch produziert, Kabel eingezogen, Stecker zusammengelötet, Ansagen geschrieben, Musik ausgewählt werden.»