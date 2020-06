Gemeindeversammlung Jegenstorf – Die Stimmberechtigten gehen auf Distanz Als erste grössere Gemeinde in der Region hat Jegenstorf eine «Corona-Versammlung» durchgeführt. Mit Abstand, Desinfektionsmittel und kaum Masken. Hans Ulrich Schaad

Dank dem Austragungsort in der Sporthalle konnten die Abstandsregeln eingehalten werden. Foto: Susanne Keller

Es war alles anders an der Gemeindeversammlung Jegenstorf am Freitagabend. Angefangen beim Ort – in der Sporthalle statt im Kirchgemeindehaus – über die vielen Sicherheitshinweise bis zu den lockeren Sitzreihen. Da fühle er sich etwas einsam, meinte ein früherer Gemeinderatspräsident. Ungewöhnlich früh trudelten die ersten Stimmberechtigten ein. Der Gemeinderat hatte dazu aufgerufen, rechtzeitig zu erscheinen, um Staus bei den Eingängen zu vermeiden.