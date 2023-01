Alpenruhe Saanen – Die Stiftung Alpenruhe ändert die Um- und Neubaupläne geringfügig Während des Um- und Neubauprojekts passt die Stiftung Alpenruhe die Pläne der Garage und der Gartenbaracke an und ändert die Dachform der beiden geplanten Gebäude. Christine Megert

Wegen des Wohnheims Alpenruhe in Saanen brodelte es in der Gerüchteküche. Foto: Fritz Leuzinger

Eine Baupublikation im «Anzeiger von Saanen» löst Gerüchte um eine mögliche Gebäudevergrösserung der Stiftung Alpenruhe in Saanen aus. Dem ist aber nicht so. Institutionsleiter Markus Kindler erklärte gegenüber dieser Zeitung: «Wir sind nach vier Jahren Bauarbeiten froh, wieder in ruhige Fahrwasser einzukehren.»