Finanzen in Inkwil – Die Steuern werden erhöht Die Gemeindeversammlung hat die Steuererhöhung von 1,6 auf 1,75 genehmigt – aber nicht ohne kritische Diskussion und 18 Gegenstimmen. Wahlgang war nur einer nötig. Sebastian Weber

Die Bautätigkeit im Dorf ist derzeit gross, trotzdem sieht die finanzielle Perspektive ohne Steuererhöhung nicht gut aus. Foto: Susanne Keller

Dass Inkwil seine erste Gemeindeversammlung in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie hatte absagen müssen, liess sich am Mittwoch gut an der Zahl der Traktanden erkennen: zehn. Die meisten von ihnen waren aber rasch erledigt. Erst als an achter Stelle das Budget 2021 an der Reihe war, gab es an der Versammlung in der Mehrzweckhalle grösseren Diskussionsbedarf. Wenig überraschend: Beantragte der Gemeinderat doch eine Steuererhöhung von aktuell 1,6 auf neu 1,75 Einheiten.

Dabei verfolgten die Kritiker, die sich nun zu Wort meldeten, alle eine ähnliche Stossrichtung: lieber mehr sparen, als die Steuern erhöhen. «Der Gemeinderat soll sich zuerst Gedanken machen, wo sich noch etwas einsparen lässt. Viele kleine Sachen ergeben zusammen auch einen Haufen Geld», meinte einer von ihnen. Dass es aber in Tat und Wahrheit eben doch nicht so viel Geld ist, legte Gemeinderat Stefan Probst (Ressort Finanzen) eindrücklich dar: Bei Ausgaben von rund 2,5 Millionen Franken seien nur etwa 150’000 Franken durch die Gemeinde noch beeinflussbar. «Mit mehr Sparen allein lässt sich unser Problem daher nicht lösen», so Probst.