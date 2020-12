Gemeinde Trub – Die Steuern bleiben gleich Ohne Gegenstimmen winken die wenigen Stimmberechtigten das Truber Budget 2021 durch. Pia Scheidegger

In Trub stimmte das Volk an der Gemeindeversammlung über das Budget ab. Foto: Marcel Bieri

Lediglich 17 Personen nahmen am 3. Dezember an der Gemeindeversammlung von Trub teil. Auf der Traktandenliste stand nur die Genehmigung des Budgets. Diskussionen habe es keine gegeben, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Ohne Gegenstimmen nahmen die Stimmberechtigten das Budget 2021 an.