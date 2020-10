Berner Schulen in der Pandemie – Die Stellvertretungen werden langsam knapp Trotz vieler Quarantänefälle läuft der Unterricht noch. Doch erste Schulen fürchten, bald nicht mehr genügend Stellvertretungen zu finden. Lea Stuber , Edith Krähenbühl

Seit Dienstag gilt in der Oberstufe die Maskenpflicht: Beim Spitalackerschulhaus im Breitenrain empfängt ein neues Hinweisschild die Schülerinnen und Schüler. Foto: Ruben Wyttenbach

Die Zahlen der Corona-Infizierten steigen. Das spüren auch die Schulen in und um Bern. Ende letzter Woche noch waren in der Stadt Bern insgesamt neun Schulklassen in Quarantäne; in diesen Klassen hatte es je mindestens zwei positive Corona-Fälle gegeben oder eine positiv getestete Lehrperson. Drei Tage später dann, am Montag, waren es 19 Klassen. Zehn Klassen mehr als noch am Freitag. Diese Klassen werden nun aus der Ferne unterrichtet.

Wie viele Klassen nun seit Montag dazugekommen sind, das kann Richard Jakob am frühen Mittwochnachmittag nicht sagen, die Statistik sei noch nicht bereinigt. Jakob ist Co-Leiter des Gesundheitsdienstes der Stadt Bern und Mitglied in der städtischen Pandemiegruppe zum Thema Schulen.