Touristenflaute hält an – Die Städte bleiben auch im Herbst unter Druck Die andauernde Corona-Pandemie stellt die finanziell klamme Tourismusorganisation Bern Welcome vor eine doppelte Herausforderung: Sie muss deutlich mehr machen mit viel weniger Geld. Benjamin Bitoun

Berner Souvenirs für Touristen aus dem Ausland dürften auch in naher Zukunft kaum gefragt sein. Foto: Adrian Moser

Noch immer hat die Corona-Pandemie die Schweizer Tourismusbranche fest im Griff. Mit 40 Prozent weniger Hotelübernachtungen gegenüber dem Vorjahr wird 2020 als Jahr des Schreckens in die Geschichte des Tourismus eingehen. Und auch in diesem Jahr sind die Übernachtungszahlen bislang nicht rosig – obwohl auch in diesem Sommer erneut viele Schweizerinnen und Schweizer Ferien im eigenen Land machten.

Am härtesten trifft die pandemiebedingte Gästeflaute die Städte – allen voran die Stadthotellerie. Wie hart genau, dass zeigen eindrücklich die Zahlen zu den Logiernächten im ersten Halbjahr dieses Jahres im Vergleich zur gleichen Periode von 2019, also vor Ausbruch der Pandemie: