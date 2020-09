Thun: «Insel in der Stadt» – Die Stadtwiese vom Viehmarktplatz soll in den Gärten weiterblühen Ende Woche geht Heinrich Gartentors grünes Kunstprojekt auf dem Viehmarktplatz zu Ende. Am Donnerstagabend und am Freitagmorgen verkauft der Künstler Teile der Wiese, damit sie anderswo weiterblüht. pd

Drohnenaufnahme des Projekts «Insel in der Stadt». Foto: PD/Christoph Gerber

Rund drei Monate schmückte Heinrich Gartentors Kunstinstallation «Insel in der Stadt» den Viehmarktplatz. «Die Stadtwiese belebte und begrünte den Platz und sorgte für unzählige positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung», teilt die Stadt Thun mit. Ende dieser Woche findet das Kunstprojekt seinen Abschluss – zumindest auf dem Viehmarktplatz. Denn die Wiese soll in Privatgärten, Parks und anderswo weiterblühen. «Am Donnerstagabend und am Freitagmorgen kann man sich für 15 Franken ein Stück der Wiese sichern.» Der Verkauf erfolgt direkt vor Ort. Mit dem Erlös finanziert der Künstler einen Teil des Projekts.

Am Freitag erfolgt der Abbau der Wiese. Die Holzstege finden im Snowpark im Eriz eine weitere Verwendung. Die beiden Bäume hat Stadtgrün dem Künstler zur Verfügung gestellt, sie sollen in der Stadt bleiben. Dank Gartentors temporärem Kunstprojekt konnte die Stadt Thun Erfahrungen sammeln, die in die künftige Gestaltung des Platzes einfliessen werden.