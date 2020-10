Biodiversität in Burgdorf – Die Stadtgärtner sind jetzt auch Klima-Ranger Die Stadt Burgdorf geht in Sachen Umwelt- und Klimaschutz in die Offensive. Die Stadtgrün-Mitarbeiter zum Beispiel sind neuerdings als Klima Force Ranger unterwegs.

Biodiversität kennt viele Formen. Fotos: pd

Umwelt- und Klimaschutz sind im Trend. Darüber zu reden, ist es ebenso. So zeigt die Stadt Burgdorf in einer mehr als vier Seiten langen Medienmitteilung auf, wie viel sie in Sachen Biodiversität tut.

Insgesamt gibt es auf Burgdorfer Boden über 300’000 Quadratmeter öffentliche Grünflächen, das entspricht rund 50 Fussballfeldern. Etwas weniger als die Hälfte davon sind Wiesen. Diese werden in der Regel nur zweimal gemäht – einmal im Sommer und einmal im Herbst nach dem Absamen der Pflanzen. Wenn die Sichtverhältnisse bei Ausfahrten oder Fussgängerstreifen tangiert sind, muss auch mal früher zum Mäher gegriffen werden. Bei Neuansaaten werde möglichst artenreiches Saatgut verwendet, so die Stadtbehörden weiter, und bei der Unkrautbekämpfung verzichte man wenn immer möglich auf Pflanzenschutzmittel.