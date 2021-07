Leserreaktionen – «Die Stadtberner Regierung wirft ihre grünen Prinzipien über Bord» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Kunstmuseum und den Millionen von Hansjörg Wyss.

Stadtpräsident Alec von Graffenried mit dem Milliardär und Mäzen Hansjörg Wyss. Foto: Raphael Moser

Zu «Wieso Hansjörg Wyss zusätzliche 10 Millionen bezahlen will»

Als kleines, unbedarftes Landei ringt mir die Lobhudelei zum Projekt Kunstmuseum ein Schmunzeln ab. Die rotgrüne Regierung in demütiger Habachtstellung vor einem eingeflogenen Milliardär, der ein paar Prozent seines Vermögens aufwirft, verbunden mit seinen Bedingungen und angereichert mit Prämien für zukünftiges Wohlverhalten. Worauf Hansjörg Wyss wieder zurück in die USA jettet, damit seine Frau nicht alleine zu Abend essen muss. Die rotgrüne Regierung einer Stadt, die das CO₂-Gesetz mit überwältigendem Mehr angenommen hat und die noch vor kurzem von einem reichen Halbkanton Bern-Stadt geschwärmt hat. Die Realität heute: wenn das Geld ruft, wirft auch die Stadtberner Regierung ihre grünen Prinzipien und ihren Stolz blitzschnell über Bord. Roland Lörtscher, Ursenbach

Zu «Die Fahrenden sind weitergezogen»

Ganz herzlichen Dank an den Belper Gemeindepräsidenten Benjamin Marti (SVP), der den Mut aufgebracht hat, ausländische Fahrende, die am Sonntag illegal und ohne Vorankündigung mit rund zehn Gespannen einen Platz auf dem Flughafengelände in Beschlag genommen haben, wegzuweisen. Ich hoffe sehr, dass das Vorgehen von Benjamin Marti Schule macht und dass andere Gemeinden in Zukunft ebenso handeln. Simon Liechti, Burgdorf

Zu «Das sagen Sicherheitspolitikerinnen zur Wehrpflicht für Frauen»

Sollten dereinst Frauen die Gleichstellung in allen Bereichen erreicht haben, dann eben überall, also auch bei der Armeedienstpflicht. Ich finde es an den Haaren herbeigezogen, sich da als Lückenfüllerin zu sehen. Dass Frauen sich wehren ist gut, aber ohne irgendwo Sonderrechte zu fordern. Gleiches Recht für alle, finde ich richtig. Ds Füfi und ds Weggli gibt es nirgends. Anne Sollberger, Niederwangen

Für eine allgemeine Dienstpflicht aller bin ich sofort zu haben, nicht aber dafür, den Dienst in der Armee verrichten zu müssen. Alle Dienstpflichtigen, unabhängig des Geschlechts, sollen sich entscheiden können, ob sie zur Armee wollen oder einen sozialen Dienst in gleichem Umfang leisten wollen. Onlinekommentar von Magdalena Junker

Wenn das Militär zunehmende Probleme hat Dienstpflichtige zu rekrutieren, dann muss das Militär seine Attraktivität erhöhen. Und nicht alles beim Alten lassen und dafür die Pflicht erweitern. Onlinekommentar von Hanno Meier

Zum Leserbrief von Theres Schweizer «Von männlichen und weiblichen Managern»

Als selbst eifriger Leserbriefschreiber, kann ich die Bemerkung der fleissigen «Kollegin» so nicht stehen lassen: «Mehr Frauen in Führungspositionen, damit die Arbeitswelt menschlicher und ehrlicher wird»? Theres Schweizer regt mit ihren Beiträgen sonst meistens eine konstruktive Diskussion an. Hier sind ihr aber meiner Meinung nach ein paar «Böcke» unterlaufen. Frauenquoten werden nämlich selbst von beteiligten Frauen abgelehnt. Weinende Führungskräfte sind ausserdem nicht gerade an der Tagesordnung und es geht nicht, indirekt zu behaupten, dass Männer weniger ehrlich sind als Frauen, ganz egal in welchen Positionen. Sogar die Menschlichkeitsbehauptung ist falsch, denn das Gute ist genau so menschlich, wie das Schlechte. Dass Frauen bis heute ihr Herz öfters einsetzen, ist zwar wahr, hat aber seinen Ursprung in der Entwicklung und nicht in den Genen. Ausserdem ist dieser Unterschied mehr und mehr einer Angleichung unterworfen, genau so wie viele andere geschlechtsspezifische Eigenschaften, welche wir der Geschichte zu verdanken haben. Mark Gasche, Kirchberg

