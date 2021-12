Burgdorfs Sorgenkind – Die Stadt will das unrentable Parkhaus kaufen Im Schnitt sind nicht einmal 20 Prozent der Plätze besetzt. Und das trotz Gratisstunde und günstiger Tarife. Nun soll die Parkhaus AG aufgelöst werden. Regina Schneeberger

«Parkplätze frei»: Für die einen eine frohe Botschaft, für die anderen weniger. Foto: Thomas Peter

Gerade in der Vorweihnachtszeit zieht es viele Leute in die Stadt. Geschenke einkaufen, Weihnachtsbeleuchtung bestaunen, Glühwein trinken. Vor dem vergnüglichen Schlendern kommt oft aber die nervenaufreibende Parkplatzsuche. Nicht so in Burgdorf.

Im Parkhaus Oberstadt hat es praktisch immer Platz. Was die Einkaufslustigen freut, ist für die Stadt, der die Burgdorfer Innenstadt Parkhaus AG (PAG) gehört, aber weniger erfreulich. Sie ist nicht rentabel, und das schon seit einiger Zeit.

Die mangelnde Nachfrage dürfte dem Standort geschuldet sein. Wer in der Unterstadt einkaufen will, muss vom Parkhaus her ein rechtes Stück gehen. In der Oberstadt hingegen locken die kleinen Geschäfte von heute nicht mehr so viele Leute an wie früher etwa das Warenhaus Strauss. An den Tarifen jedenfalls kann es nicht liegen – sechs Franken zahlt man beispielsweise für vier Stunden, wer nur eine Stunde parkiert, muss gar nichts berappen.