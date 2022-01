Aufräumaktion in Thun – Die Stadt verbannt Velos aus der Mühlepassage Warum werden abgestellte Velos aus der Mühlepassage entfernt? Das wollte die Stadtratsfraktion Grüne/Junge Grüne wissen. Die Antwort der Stadt: Weil Zweiräder dort nie vorgesehen waren. Michael Gurtner

Hier ist das Abstellen von Velos nicht erlaubt: Die Mühlepassage zwischen Mühleplatz und Oberer Hauptgasse in Thun. Die Stadt räumt Fahrräder weg und deponiert sie beim Rathaus. Diese Exemplare entgingen vorerst der Aufräumaktion. Foto: Michael Gurtner

«Sie vermissen Ihren Drahtesel?» Diese Frage prangt Schwarz auf Hellblau auf Plakaten in der Mühlepassage zwischen Mühleplatz und Oberer Hauptgasse. Darunter der Hinweis, dass das Abstellen von Velos hier nicht erlaubt sei – und weggeräumte Zweiräder hinter dem Rathaus zu finden seien. Inklusive Illustration.

Dass die Stadt im 2010 aufgehübschten Durchgang seit kurzem aufräumt, ist auch der Fraktion Grüne/Junge Grüne im Thuner Stadtrat nicht entgangen. In der Fragestunde der letzten Parlamentssitzung 2021 wollte sie wissen, was dahintersteckt. Dies, zumal der Raum als Veloparkplatz «gut genutzt» worden sei und im oberen Teil der Oberen Hauptgasse seit Jahren ein Mangel an Veloparkplätzen bestehe.