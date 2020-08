Obersteckholz – Die Stadt übernimmt die Sozialhilfe schon 2021 Nach dem Ja zur Fusion gehts um letzte Details. Weder die Kirchenfrage noch das Sozialwesen gaben an der Gemeindeversammlung zu Diskussionen Anlass. Kathrin Holzer

Auf dem Weg zur Fusion: Ab 2021 wird Obersteckholz Teil der Stadt Langenthal sein. Foto: Marcel Bieri

Bis zu 50 Stimmberechtigte hätten bei Einhalten der Abstandsregel Platz gefunden in der Mehrzweckhalle von Obersteckholz. Erschienen sind zur pandemiebedingt verschobenen Gemeindeversammlung am vergangenen Dienstagabend jedoch nur deren 29. Gemeindepräsident Heinrich Jörg hatte es nicht anders erwartet, wie er auf Anfrage sagt. Mit dem Fusionsbeschluss im vergangenen Februar ist das grosse Geschäft für die Stimmberechtigten abgeschlossen. Was nun noch anstand im Hinblick auf die Heirat mit Langenthal, waren Details. Und diese, so Jörg, waren von den Anwesenden unbestritten.