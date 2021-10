Flugplatzstrasse im Lerchenfeld – Die Stadt Thun bittet jetzt zur Mitwirkung Jetzt ist klar, wie sich die Stadt den raumplanerischen Rahmen für die neue Flugplatzstrasse vorstellt. Die Bevölkerung soll mitreden.

Die Strasse entlang des Flugplatzes Thun soll eine andere Linienführung erhalten. Anstelle der heutigen Linkskurve ist vorgesehen, die Strasse geradeaus bis auf die Höhe der Autobahn A6 (nicht im Bild) zu führen. Am rechten Bildrand ist der Hangar des Flugplatzvereins Thun zu erkennen. Foto: BOM

Die Flugplatzstrasse im Lerchenfeld verbindet nicht nur Thun und Thierachern, sie erschliesst auch die Sportanlagen Waldeck, den Flugplatz, die Allmend und den von der Avag geplanten regionalen Sammelhof. Zur besseren und sichereren Erschliessung des breit genutzten Areals bedarf es eines Ausbaus der Strasse. Im September 2019 hatte der Regierungsstatthalter der Stadt Thun die Bewilligung dafür erteilt. Dagegen wurde Beschwerde erhoben. Im September 2020 hiess die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) die Beschwerden gut und beurteilte den Ausbau der Flugplatzstrasse als nicht zonenkonform.

Die Stadt Thun passt nun ihr Vorgehen an und will eine Strassenüberbauungsordnung erlassen, schreibt sie in einer Mitteilung. Damit könne «der aktuell auf der Stadt lastenden Erschliessungspflicht der Bauparzelle Rechnung getragen werden». Diese Pflicht bestehe unabhängig von der Realisierung des regionalen Abfallsammelhofs, schreibt die Stadt.

Strasse wird teilweise verlegt

Im Bereich des Flugplatzes soll die Strasse teilweise verlegt und ein bestehendes Strassenstück zurückgebaut werden. Auf beiden Seiten der Strasse baut die Stadt neu ein Trottoir. Das Bauvorhaben umfasst auch eine neue Abzweigung respektive einen neuen Strassenteil zum geplanten regionalen Sammelhof.

Die Flugplatzstrasse erschliesst heute bereits die Sportanlagen und den ganzen Flugbetrieb – allerdings ohne Trottoir. Wichtig sei die Strasse ebenso als asphaltierter Zugang zur Allmend, welche die Bevölkerung am Wochenende intensiv für Sport und Freizeit nutzt, schreibt die Stadt.

Die Überbauungsordnung für die Flugplatzstrasse umfasst die Elemente im gestrichelt umrandeten Perimeter. Foto: PD

Zwischen der Bushaltestelle oder dem Parkplatz Waldeck der Panzerpiste gibt es heute keine sichere Fusswegverbindung. Wer zu Fuss unterwegs ist, muss heute die Fahrbahn der Flugplatzstrasse nutzen und mit dem Autoverkehr teilen. Die Sanierung der Flugplatzstrasse soll eine sichere Verbindung für den Fuss- und Veloverkehr ermöglichen.

Ordentliche Zonenplanänderung

Wie die Stadt in ihrer Mitteilung weiter schreibt, soll mit einer neuen Überbauungsordnung «die zonenkonforme Erschliessung der Arbeitszone Zollhaus im Lerchenfeld sichergestellt werden». Dafür sei eine Anpassung von Zonenplan und Baureglement erforderlich. Damit die Anpassung jetzt erfolgen kann, wurde das Areal aus der laufenden Ortsplanungsrevision der Stadt Thun ausgenommen.

In der Überbauungsordnung schreibt die Stadt auch geänderte Vorschriften der Zone für Sport- und Freizeitanlagen fest. Diese beschreiben auch die bestehenden Flugplatz-, Sport- und Freizeitnutzungen. Anbauten, Umbauten und Neubauten für diese Nutzungen seien «unter Wahrung einer flächensparenden Anordnung sowie unter Einhaltung der baupolizeilichen Masse zulässig».

Ziel: Rechtsgültige Planung bis Ende 2022

Die Unterlagen zur neuen Überbauungsordnung «Flugplatzstrasse» mit Zonenplan- und Baureglementsänderung liegen vom 22. Oktober bis 22. November 2021 zur öffentlichen Mitwirkung auf. Danach wird die Planung dem Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern (AGR) zur Vorprüfung eingereicht. Anschliessend findet die öffentliche Planauflage statt.

Am Ende entscheidet der Stadtrat über den Erlass der neuen Überbauungsordnung. Sollte jemand gegen den Stadtratsentscheid das Referendum ergreifen, kommt die Vorlage an die Urne, bevor die Überbauungsordnung abschliessend vom kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung genehmigt werden kann. Läuft alles so, wie die Stadt es vorsieht, liegt Ende 2022 die rechtsgültige Planung vor. Für das Bauprojekt Flugplatzstrasse wird das Baubewilligungsverfahren weitergeführt.

pd/maz

