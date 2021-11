Wohnbauprojekt in Thun – Die Stadt lanciert den Freistatt-Wettbewerb Der nächste Schritt hin zu einer neuen, grossen Wohnüberbauung in Thun: Der Projektwettbewerb wird gestartet. Der Sieger soll im Herbst 2022 bekannt sein.

Das Freistatt-Areal in Thun: Hier wird dereinst ein neues Quartier entstehen. Foto: Christoph Gerber

Thun als Wohnstandort optimieren: Das ist eines der Legislaturziele des Gemeinderats. Einen wichtigen Puzzlestein bildet dabei das Areal Freistatt. Der Planungsprozess läuft bereits seit einigen Jahren – im März genehmigte zudem der Stadtrat den Wettbewerbskredit. Danach erarbeitete die Stadt Thun gemeinsam mit den beiden Bauträgerinnen – der Gemeinnützigen Bau- und Wohngenossenschaft (GBWG) Freistatt und der Pensionskasse der Stadt Thun (PKT) – ein Wettbewerbsprogramm.

«In einem ersten Schritt des selektiven Verfahrens findet eine offen ausgeschriebene Präqualifikation statt, in der maximal 16 Teams zur Teilnahme am Projektwettbewerb ausgewählt werden», schreibt die Stadt in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Vorqualifikation wird in diesen Tagen auf www.simap.ch publiziert. Im zweiten Schritt wird den ausgewählten Teams voraussichtlich im ersten Quartal 2022 das Programm für den Projektwettbewerb zugestellt. Das Siegerprojekt wird im Herbst 2022 bekannt sein.

250 neue Wohnungen

«Ziel ist es, ein städtebaulich, architektonisch und ökologisch überzeugendes Gesamtprojekt umzusetzen», heisst es im Communiqué weiter. Geplant sei auf dem Areal ein 2000-Watt-Leuchtturmprojekt im Sinne einer qualitätsvollen Siedlungsentwicklung nach innen – unter anderem mit bezahlbarem Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht. Konkret sollen rund 250 neue Wohnungen mit einer ausgewogenen sozialen Durchmischung entstehen.

«Im Knotenpunkt des Areals, der Kreuzung Mattenstrasse/Länggasse, ist die neue Poststelle geplant.» Aus dem Communiqué der Stadt Thun

Der geplante Wohnungsmix beinhaltet laut Stadt diverse Massnahmen, die das Mehrgenerationenwohnen unterstützen. Dazu gehören grosszügige 2,5-Zimmer-Wohnungen sowie Clusterwohnungen für gemischte Wohngemeinschaften, die durch die GBWG angeboten werden. Besondere Bedeutung sollen dabei baufeldübergreifende Themen wie die Aussenraumgestaltung, aber auch die optimale Nutzung von Synergien erhalten – Letzteres etwa in den Bereichen Mobilität, Energie und Gemeinschaftsräume.

«Im Knotenpunkt des Areals, der Kreuzung Mattenstrasse/Länggasse, ist einerseits die neue Poststelle geplant, andererseits sind in diesem Bereich diverse gewerbliche Nutzungen wie eine Quartierbeiz mit Zusatzdienstleistungen für das gesamte Quartier vorgesehen», schreibt die Stadt. Weiter sollen auf dem Areal ein Kindergarten sowie eine Kita entstehen.

0,8 Parkplätze pro Wohnung

Die Gemeinnützige Bau- und Wohngenossenschaft Freistatt wird rund 150 Wohnungen bauen und die Verantwortung für die Belebung des Quartiers durch die Gewerberäume übernehmen, die PKT wird rund 100 Wohnungen und den Kindergarten bauen.

Das Wettbewerbsprogramm nimmt laut der Medienmitteilung auch Anliegen des Stadtrats auf: Mindestens 45 Prozent der maximal oberirdisch zugelassenen Geschossfläche wird für den gemeinnützigen Wohnungsbau reserviert, und die Anzahl Parkplätze pro Wohnung ist auf 0,8 beschränkt.

pd/mik

