Energierichtplan in Langenthal – Die Stadt korrigiert ihre Ziele nach oben Ende Jahr will der Gemeinderat den überarbeiteten Richtplan Energie beim Kanton Bern einreichen. Dieser stellt klare Forderungen.

Die Energiezukunft beschäftigt den Gemeinderat weiterhin. Im Bild das Hauptgebäude der Energiedienstleisterin IB Langenthal. Foto: Raphael Moser

Diverse Energieziele hat sich die Stadt Langenthal bis ins Jahr 2035 gesteckt: So will sie den Wärmebedarf aller Gebäude auf dem Boden der Stadt um 20 Prozent reduzieren. Gleichzeitig will sie den Anteil erneuerbarer Energien für die Raumwärme auf 25 Prozent steigern – im Jahr 2013 lag dieser noch bei lediglich 3 Prozent.

Und nicht zuletzt strebt die Stadt an, den Stromverbrauch zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu decken. Davon sollen 20 Prozent aus lokaler Produktion stammen. Dies schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung.

Gemäss kantonalem Richtplan gehört Langenthal zu den energierelevanten Gemeinden und ist damit gemäss kantonalem Energiegesetz dazu verpflichtet, einen städtischen Energierichtplan zu erstellen. Dieser wurde im Jahr 2019 fertiggestellt und zur kantonalen Vorprüfung eingereicht. Der Richtplan ist das Resultat jahrelanger Planung – er muss nun aber überarbeitet werden.

Kanton Bern fordert mehr

In der kantonalen Energiegesetzgebung und in der Energiestrategie des Kantons Bern ist das Ziel definiert, bis ins Jahr 2035 den Raumwärmebedarf zu mindestens 70 Prozent aus erneuerbaren Quellen zu decken und durch mehr Effizienz um mindestens 20 Prozent zu reduzieren. Zusätzlich sollen bis dann 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen stammen.

Da die Ziele der Stadt Langenthal im Raumwärmebedarf als zu weit weg von den kantonalen Zielen erachtet wurden, müssten der Richtplan überarbeitet und die Ziele der Stadt nach oben korrigiert werden, heisst es in der Mitteilung.

Auf Nachfrage sagt der zuständige Gemeinderat Michael Schär (FDP), es handle sich um eine reine Zielsetzungsfrage. Die Abweichung komme deshalb zustande, weil Langenthal die wirtschaftlichen Potenziale ermittelt habe, der Kanton jedoch vom technischen Potenzial ausgehe – und bei diesem die rentable Nutzung abgezogen werde.

Finaler Richtplan bis Ende 2022

Um erneuerbare Energien für den Wärmebedarf zu erzeugen, sei das Potenzial relativ bescheiden, befindet der Gemeinderat. Obwohl Langenthal auf einem grossen Grundwasserstrom liege, sei die energetische Nutzung vielerorts eingeschränkt, um die Trinkwasserversorgung nicht zu gefährden. Gleichzeitig sei wegen des Grundwassers eine Nutzung der Erdwärme unmöglich.

Verschiedene Potenzialeinschätzungen kämen zum Schluss, dass in Langenthal eine Deckung von 25 bis 48 Prozent des Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien möglich sei. Bei der Überarbeitung des Richtplanes definiert er bis 2035 deshalb nun folgende Ziele:

Reduktion des Wärmebedarfes um 20 Prozent Erneuerbarer Anteil von 40 bis 48 Prozent im Raumwärmebereich 100 Prozent erneuerbarer Strom, mindestens 20 Prozent lokal produziert

Diesen neuen Zielvorgaben stimmte der Gemeinderat bereits im Februar 2021 zu. Er will den Richtplan voraussichtlich Ende Jahr zur abschliessenden Vorprüfung beim Kanton Bern einreichen.

Bei der nun anstehenden Überarbeitung des Richtplanes Energie sollen die Ziele angepasst sowie entsprechend mehr und strengere Massnahmen definiert werden. Zudem sollen mit den neusten Daten gearbeitet und der Ortsteil Obersteckholz integriert werden.

Die notwendigen finanziellen Ressourcen von 90’000 Franken wurden kürzlich vom Gemeinderat genehmigt. Somit kann die Überarbeitung des Richtplanes in Angriff genommen werden, und Langenthal erhält voraussichtlich bis Ende 2022 einen zeitgemässen Energierichtplan. Gesamthaft kostet dieser rund 180’000 Franken, wobei der Kanton am Ende die Hälfte übernehmen wird.

jpw

Fehler gefunden?Jetzt melden.