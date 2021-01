Berner Läden im Lockdown – Die Stadt ist wieder fast menschenleer Bis Ende Februar dürfen nur noch Waren des täglichen Bedarfs verkauft werden. Erneut halten Trennwände und Absperrungen in den Berner Läden Einzug.

Erneut ein ungewohntes Bild am Montagmorgen im Loeb: Gewisse Teile des Warenhauses sind verdeckt. Alessandro della Valle (Keystone) Verkauft werden dürfen nur Dinge des täglichen Bedarfs. Adrian Moser 1 / 8

Die Bilder wiederholen sich. Die Stadt Bern präsentiert sich am Montag wieder fast menschenleer. Am ersten Tag des zweiten Lockdowns für Läden, die keine Güter des täglichen Bedarfs anbieten, herrscht in den Berner Innenstadtgassen eine grosse Leere.

Wie leergefegt wirken auch der Bären- und der Waisenhausplatz, da dort jetzt keine mehr Marktstände stehen.

Die Warenhäuser haben die Sortimente, die nicht mehr zum Verkauf stehen, mehr oder weniger professionell abgedeckt. Das Berner Warenhaus Loeb setzt dafür Folien ein. Die Szenerie wirkt schon fast wie ein Kunstwerk des Verpackungskünstlers Christo. Bei anderen Detailhändlern kommen Plastikbänder zum Einsatz, was etwas handgestrickt aussieht.

Die Warenhäuser haben aus dem ersten Lockdown gelernt: So ist die Lebensmittelabteilung des Globus im Untergeschoss offen. Allerdings ist die Kundenfrequenz an diesem Montag bescheiden. Die grosse Parfümerieabteilung im Erdgeschoss dagegen ist nicht bedient.

Das Warenhaus Loeb hat sich für eine andere Strategie entschieden: Im Erdgeschoss sind Parfümerie- und Hygieneartikel erhältlich. Auch Socken, Strumpfwaren und Unterwäsche stehen zum Verkauf. Diese Artikel dürfen laut der Verordnung des Bundesrats in diesem zweiten Lockdown verkauft werden, «sofern sie Verbrauchsgütercharakter haben». Ähnlich sieht es im Ryfflihof aus. Im Warenhaus von Coop sind das Erdgeschoss und der erste Stock teilweise geöffnet.

Wie lange die Stadt Bern so menschenleer bleiben wird, ist derzeit offen. Fest steht einzig, dass die Massnahmen des Bundesrats mindestens bis am 28. Februar gelten.

sny