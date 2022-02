Elektrotankstellen in Burgdorf – Die Stadt hält sich zurück Es sei nicht Sache der Stadt, Stromtankstellen für Elektrofahrzeuge zu installieren, sagt der Gemeinderat.

Tankstellen für Elektroautos sind immer mehr gefragt. In Burgdorf will man das Bedürfnis über private Einrichtungen befriedigen. Foto: 20min/Marco Zangger

«Die Nachfrage steigt, und der Prozess ist noch lange nicht zu Ende.» Was Gemeinderat Theophil Bucher (Grüne) am Montagabend in der Stadtratssitzung sagte, ist keine neue Erkenntnis. Zumal er von Elektrofahrzeugen sprach respektive der Möglichkeit, sie zu betanken. Bucher wählte seine Worte aber bewusst, ging es doch darum, ein Postulat abzuschreiben, das die GLP-Fraktion bereits im September 2017 eingereicht und der Stadtrat im Februar 2018 überwiesen hatte.