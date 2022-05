Mobilität in Thun – Die Stadt führt digitale Parkkarten ein Ab sofort sind in Thun Parkkarten auch digital erhältlich. Dies erspart der Bevölkerung den Gang zum Schalter. PD

Eine Parkkarte für eine Handwerker-Halbtagesbewilligung im Bälliz in Thun. Ab sofort ist dieses Angebot auch digital verfügbar. Symbolfoto: Patric Spahni

In den letzten Jahren führte die Stadt Thun bereits das Parkleitsystem, das Bike-Sharing oder die digitale Bezahlung von Parkgebühren ein. Jetzt kommt neu die digitale Parkkarte hinzu. «Wir haben Anfang Jahr mit der sukzessiven Digitalisierung der Parkkarten begonnen», sagt Gemeinderat und Sicherheitsvorsteher Peter Siegenthaler (SP). «Das System funktioniert gut, und die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind positiv.»

Mit einem Klick bestellbar

Die Parkkarten können ab sofort im Onlineschalter der Stadt unter www.thun.ch/online-schalter (Stichwort «Elektronische Parkkarten») oder via QR-Code beantragt werden. «Dies erspart der Bevölkerung den Gang zum Schalter», schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Sobald das Polizeiinspektorat den Antrag geprüft habe, erhalte die Person den Zahlungslink via E-Mail. «Wenn die Zahlung mittels Kreditkarte oder Twint erfolgt ist, ist die Parkkarte ab dem beantragten Datum gültig», heisst es weiter.

Künftig fallen somit auch die Ordnungsbussen für vergessene oder unleserlich platzierte Parkkarten weg.

Die Identifizierung erfolgt gemäss der Stadt via Kontrollschildnummer, die im Parkkartensystem hinterlegt ist. Dadurch müssen keine Karten mehr in Papierform verschickt werden. Künftig fallen somit auch die Ordnungsbussen für vergessene oder unleserlich platzierte Parkkarten weg.

Diese Karten sind erhältlich Infos einblenden Folgende Parkkarten sind online unter www.thun.ch/online-schalter oder via QR-Code erhältlich: Parkkarten für Handwerkerinnen und Handwerker, Zufahrtsbewilligungen Jahr und Tag, Tagesbewilligungen, Medizinalparkkarten, Zonenparkkarten Anwohnende/Geschäftsbetriebe (A), Zonenparkkarten für andere Berechtigte (B) und Parkkarten N (emissionsfreie Fahrzeuge). (pd)

Papierene Parkkarten bleiben gültig

Noch existierende papierene Parkkarten behalten ihre Gültigkeit bis zum Ablaufdatum und müssen weiterhin gut sichtbar im Fahrzeug hinterlegt werden. «Nach Ablauf der Gültigkeit können sie online verlängert werden», hält die Stadt fest. Wer möchte, könne die Parkkarten weiterhin am Schalter des Polizeiinspektorats im Thunerhof beziehen. Die Digitalisierung verschiedener Dienstleistungen und Angebote ist Teil der Smart-City-Massnahmen der Stadt Thun.

