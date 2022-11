Ausflugstipp Chur – Die Stadt der Wölfe und Bären Wer unterwegs zum Skifahren ist, sollte die älteste Stadt der Schweiz nicht nur zum Umsteigen nutzen. Ein Zwischenhalt lohnt sich – vor allem für Gäste aus Zürich. Daniel J- Schüz

Das Haldenhüttli, ein kleiner Holzpavillon aus dem 19. Jahrhundert, ist zugleich Aussichtspunkt auf die Stadt und Rückzugsort für Liebespaare. Foto: Nicola Pitaro

Etwas verloren steht der Mann in der Planaterrastrasse. Der Blumenstrauss in seiner Hand ist welk. Wartet er auf jemanden? Vielleicht auf die schwangere Frau im blauen Kleid, die an der Storchengasse – wenige Meter um die Ecke – von einem Strassenköter angekläfft wird.