Die Stadt Burgdorf informiert – Mülibach wird teilweise freigelegt Der Mülibach ist gegenwärtig eingedolt. Das soll sich teilweise ändern. Während der Bauarbeiten wird der Fussgängerverkehr beim Tiergarten eingeschränkt. Mitteilung der Gemeinde

Im Grünbereich nach der Unterführung Tiergarten ist der Mülibach heute in Fliessrichtung Radweg eingedolt. Vor und während dem Bachabschlag wird die bestehende Betonplatte entfernt und die Uferverbauungen neu erstellt. Die Durchfahrt der Tiergartenstrasse und des Radwegringes in Richtung Hammerweg respektive Kirchbergstrasse bleibt in beiden Richtungen offen. Die Fussgänger werden den Baustellenbereich mit kleineren Einschränkungen passieren können. Die Stadt Burgdorf ersucht die Verkehrsteilnehmenden, die aufgestellten Signalisationen zu beachten.

