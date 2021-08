Frist bis Ende 2022 – Die Stadt Bern will Parkgebühren für Töffs einführen Die Stadt Bern plant, für Motorräder künftig Parkgebühren zu erheben. Spätestens bis Ende 2022 muss der Gemeinderat einen Vorschlag erarbeiten. Stefan Schnyder

Parkplätze für Motorräder in der Hodlerstrasse: Der Gemeinderat hat den Auftrag, diese kostenpflichtig zu machen. Foto: Beat Mathys

Motorradfahrer sind freiheitsliebende, coole Typen, die mit dem Staat möglichst wenig in Berührung kommen möchten. Dieses Bild zumindest vermittelt der Kultfilm «Easy Rider». Doch in absehbarer Zeit will auch die Stadt Bern den Töfffahrern ans Portemonnaie.

Ab dem 1. September erlaubt es die eidgenössische Signalisationsverordnung, dass Gemeinden von den Töfffahrern Parkgebühren erheben. Ab Januar 2022 wird das Parkieren von Motorrädern in der Stadt Luzern kostenpflichtig. Auch in der Stadt Bern gibt es entsprechende Bestrebungen.

Auslöser war eine Motion des Grünen Bündnisses und der Jungen Alternative vom Oktober 2012. «Der Gemeinderat wird aufgefordert, alle weissen Gratis-Motorradparkplätze in der Innenstadt in kostenpflichtige Parkplätze umzuwandeln», formulierten die Initiantinnen Aline Trede (GB) und Lea Bill (JA) damals ihre Forderung. Am 13. März 2014 erklärte der Stadtrat die Motion für erheblich. Der Gemeinderat steht seither in der Pflicht, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten.