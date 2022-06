Ein Satz in der Medienmitteilung des Gemeinderats hat es in sich: «Die Stadt verfehlt sämtliche Ziele ihrer Finanzstrategie», schreibt der Gemeinderat. Das ist eine Bankrotterklärung. Die Stadtregierung muss einräumen, dass ihre Ziele zur Makulatur geworden sind. Und dies nicht in einer Wirtschaftskrise, sondern in einer Zeit, in der die Steuereinnahmen trotz Corona-Krise und Ukraine-Krieg ganz ordentlich sprudeln.