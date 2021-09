Kredit für Wohnungskäufe – Die Stadt Bern kann Einkaufstour fortsetzen Das Stadtberner Stimmvolk will, dass die Stadt Bern auch künftig für 60 Millionen Franken Wohnungen kaufen kann. Der Ja-Stimmen-Anteil betrug 68,32 Prozent. Stefan Schnyder

Diese Häuserreihe an der Looslistrasse in Bethlehem hat die Stadt Bern letztes Jahr gekauft. Foto: Beat Mathys

Der städtische Finanzdirektor Michael Aebersold verfügt auch in den nächsten vier Jahren über 60 Millionen Franken, um Wohnungen für die Stadt Bern zu kaufen. Die Stimmbevölkerung hat einer Erhöhung des Rahmenkredits um 45,51 Millionen Franken mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 68,32 Prozent zugestimmt. Die Stimmbeteiligung lag bei 60,25 Prozent.

Der geistige Vater dieser Vorlage ist SP-Finanzdirektor Michael Aebersold. Er will mit diesen Käufen Wohnungen im günstigen Preissegment in den Besitz der Stadt bringen. Die SP und das Grüne Bündnis unterstützten die Vorlage, die bürgerlichen Parteien lehnten sie ab. Ein eigentlicher Abstimmungskampf fand nicht statt.

Die zweite Auflage seit 2019

Die Stadtberner Stimmbevölkerung konnte bereits zum zweiten Mal innerhalb von zweieinhalb Jahren über eine solche Vorlage abstimmen. Bereits im Mai 2019 hat sie einem Rahmenkredit in Höhe von 60 Millionen mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 74,15 Prozent zugestimmt. Seit dieser Abstimmung hat der Gemeinderat für 45,51 Millionen Franken 86 Wohnungen gekauft.

Damit die Stadtregierung auch in den nächsten Jahren bei günstigen Gelegenheiten zuschlagen kann, stand am Wochenende eine Erhöhung des Rahmenkredits um ebendiese 45,51 Millionen Franken zur Abstimmung. Mit dem klaren Ja stehen der Stadtregierung in den nächsten vier Jahren wieder 60 Millionen Franken für Zukäufe zur Verfügung.

Die Käufe erfolgen über den städtischen Wohnbaufonds, der 2200 Wohnungen besitzt. Wird künftig ein Kauf getätigt, wird er im Rahmen des Kredits zusätzliche Schulden aufnehmen.

Stefan Schnyder

