Da lächelten sie für die Fusionsidee noch gemeinsam in die Kamera: Stadtpräsident Alec von Graffenried (Vierter von links) und fünf Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten vor gut einem Jahr. Foto: Raphael Moser

Am Wochenende hat auch Frauenkappelen Nein zu Fusionsabklärungen mit der Stadt Bern gesagt. Dieses Nein war zu erwarten gewesen. Die Idee hatte bei jenen Agglogemeinden, die vor zwei Jahren in einer ersten Runde überhaupt darauf eingestiegen waren, einen zu schweren Stand: Nacheinander zeigten in den vergangenen Wochen Bremgarten, Bolligen und Kehrsatz der Stadt die kalte Schulter.

Einzig Ostermundigen hat der Stadt die Stange gehalten. Der finanziell klamme Vorort, der den Diskussions- und Abstimmungsreigen überhaupt erst in Gang gebracht hat, will weiter auf einen Zusammenschluss mit dem unbestrittenen Zentrum und Motor der Region hinarbeiten. Weil er sich Einsparungen verspricht, wenn die öffentlichen Aufgaben auf mehr Köpfe verteilt werden können. Und wohl auch mit einem tieferen Steuerfuss rechnen kann.