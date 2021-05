Der Gemeinderat der Stadt Bern will das Alters- und Pflegeheim Kühlewil an die Siloah-Stiftung verkaufen. Foto: Stefan Wermuth

Als die städtische Armenanstalt 1892 in Kühlewil gegründet wurde, gab es keine AHV, keine IV und auch keine ausgebaute Sozialhilfe. Über all die Jahre hat sich die Institution weiterentwickelt und den Entwicklungen der Zeit angepasst. Heute verfügt das Alters- und Pflegeheim über eine moderne Infrastruktur, in welche die Stadt 30 Millionen Franken investiert hat. Allerdings muss ein Gebäude – das Blumenhaus – in den nächsten Jahren abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Dieser hohe Investitionsbedarf und die Finanznot der Stadt Bern sind nun Auslöser für einen einschneidenden Schritt. Der Gemeinderat hat sich dazu durchgerungen, das Altersheim an die Siloah-Stiftung zu verkaufen. Das ist der richtige Entscheid für die Zukunft des Alters- und Pflegeheims in Kühlewil. Dies aus mehreren Gründen.