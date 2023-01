Ersatz für das US-Original – Die Spuren des russischen Colas führen in die Schweiz Offiziell hat sich Coca-Cola aus Russland zurückgezogen. Eine Gesellschaft mit Sitz im Kanton Zug produziert jedoch weiter. Beni Gafner Luca De Carli

Laut Kunden schmeckt es wie das Original, nur die zuckerfreie Variante fehlt: Das neue russische Cola in einem Supermarkt im Moskau. Foto: Maxim Shipenkow (Keystone)

Russinnen und Russen sollen kein Coca-Cola mehr trinken. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine geriet die Coca-Cola Company unter grossen öffentlichen Druck. Der amerikanische Getränkeriese verkündete kurz darauf seinen Rückzug vom russischen Markt.



Fast elf Monate später zeigt ein Blick in die Onlineshops grosser russischer Detailhändler: Coca-Cola fehlt tatsächlich im Sortiment. Dafür wird neu ein anderes Getränk verkauft, das stark an das Original erinnert. Es heisst Dobry Cola. Der Name nimmt Bezug auf eine seit längerem existierende Marke für russische Fruchtsäfte. Dobry bedeutet auf Deutsch nett.