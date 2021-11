Wie Berner Gemeinden kommunizieren – «Die Sprechstunde wird keine Zukunft haben» Frust, Freude und Tadel: Alles hat Platz, wenn Berner Gemeindeoberhäupter ihre Büros öffnen. Sie tun es immer individueller statt auf Termin. Simone Lippuner

Gemeindepräsident Thomas Iten sitzt in Ostermundigen auf dem Zuhörbänkli und wartet auf Gesprächspartner. Foto: Enrique Munoz Garcia

Es ist nur wenige Wochen her, da ereignete sich in Ostermundigen eine traurige Szene. Gemeindepräsident Thomas Iten (parteilos) setzte sich im Mitteldorfpark auf ein Bänkli und wartete auf Gesprächspartner. Stundenlang. Auf dem «Zuhörbänkli» wollte er für die Einwohnerschaft da sein – er freue sich auf «den Austausch, Rückmeldungen, Fragen», schrieb er in den sozialen Medien. Er freute sich vergebens. Niemand wollte mit dem Gemeindepräsidenten reden.

Ist das nur in Ostermundigen so? Eine Umfrage in mehreren Berner Gemeinden zeigt: Die Gelegenheit, beim Oberhaupt der Exekutive vorstellig zu werden, wird unterschiedlich genutzt. Viele Gemeinden bieten sogenannte Sprechstunden an, monatlich oder mehrmals pro Jahr, mit oder ohne Voranmeldung. Was hier grossen Anklang findet, wird dort bald wieder abgeschafft.