Aufregung um Jelena Issinbajewa – Die Sportlerin, auf die Putin so stolz war Die Ex-Stabhochspringerin ist eine der berühmtesten Sportlerinnen Russlands. Das Regime schmückte sich mit ihr. Nun lebt sie auf Teneriffa – und sendet rätselhafte Signale. Frank Nienhuysen

Hat sie die Seiten gewechselt, oder stützt sie Putin noch? Jelena Issinbajewa, Sportfunktionärin. Foto: Imago

Ein seltsamer Anblick war das für Sportfans: die grosse Olympiasiegerin und Weltmeisterin in einer russischen Militäruniform. Die langen braunen Haare von Jelena Issinbajewa fielen unter der dunkelgrünen Schirmmütze bis an eine Ordensleiste über der Brust, auf den Schulterklappen prangten die Sterne einer Offizierin. So stand sie vor ein paar Jahren neben Verteidigungsminister Sergei Schoigu und lächelte.