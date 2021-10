Wohl nicht nur wegen «3-G» – Die Sportclubs verlieren Zuschauer Das Gros der Vereine verzeichnet einen Besucherrückgang, so auch der BSV Bern, dem formidablen Start zum Trotz. Gibt es zu viele Veranstaltungen? Adrian Horn

Simon Getzmann und der BSV Bern bezwingen im September Titelfavorit Kriens – vor teilweise leeren Rängen. Foto: Raphael Moser

Es war ein Spässchen in tristen Zeiten. Gebe es nun wirklich bald Geisterpartien, sagte Martin Rubin im Herbst 2020, hätten die Zürcher Handballer einen gewichtigen Vorteil – sie seien es gewohnt, vor leeren Rängen anzutreten. Damit spielte der damalige Wacker-Thun-Trainer auf das, nun ja, überschaubare Interesse an, das Veranstaltungen von GC Amicitia wecken.

Ein Jahr später weisen die Zürcher den höchsten Zuschauerschnitt in der Nationalliga A aus. Das hat weniger damit zu tun, dass sie an Besuchern zugelegt haben, als dass die Konkurrenz welche verlor, teils in alarmierendem Umfang. Offensichtlich ist etwa das gemessen an der Zeit vor Corona ungleich niedrigere Publikumsinteresse, das der BSV Bern generiert – Rubins neuer Arbeitgeber.