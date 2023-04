Delta-Schweizer-Meisterschaft – Die «Spinner» von einst feiern in Brenzikofen Drei Tage lang steht Brenzikofen mal wieder ganz im Zeichen der Deltafliegerinnen und -flieger: Die Club-Schweizer-Meisterschaft steht auf dem Programm.

Dieses Archivbild zeigt den Start eines Tandem-Deltaseglers von der Falkenflue. Passagier: Roger Probst, Redaktor dieser Zeitung. Foto: Patric Spahni

Spielt das Wetter mit, findet am Wochenende vom 5. bis 7. Mai in Brenzikofen die Delta-Club-Schweizer-Meisterschaft 2023 statt. Verschiebedatum bei schlechtem Wetter ist eine Woche später, vom 12. bis 14. Mai, wie die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung schreiben. Das örtliche Delta-Team Falkenflue, der Schweizerische Hängegleiter-Verband SHV, die Gemeinde und der Ortsverein Brenzikofen organisieren den Anlass gemäss der Mitteilung zusammen.

In Brenzikofen sei es Tradition, dass sportliche und kulturelle Anlässe unter Einbezug der Bevölkerung stattfinden, heisst es weiter. «Mit dieser Schweizer-Meisterschaft soll auch das noch geltende Privileg, Feld, Wald, Wiesen und natürlich die Lüfte in grösstmöglicher Freiheit nutzen zu dürfen, gebührend gefeiert werden.» Die Delta-Club-Schweizer-Meisterschaft biete den Piloten aus der ganzen Schweiz während dreier Wettkampftage ein spannendes Programm mit Flügen von den Startplätzen Falkenflue und Gurnigel. Bei guten meteorologischen Bedingungen können die Flüge bis weit ins Oberland und das Emmental führen.

Nach 2003 und 2018 organisiert das Delta-Team Falkenflue den Anlass bereits zum dritten Mal.

Eine Sportart im Wandel

Gleichzeitig feiert das Team heuer auch das 45-jährige Bestehen des Fluggebietes an der Falkenflue. 1978 bauten einige Gründungsmitglieder in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die erste Startrampe auf der Falkenflue. Damals galten Deltapiloten mit ihren einfachen und teilweise konstruktiv mangelhaften Fluggeräten noch weitgehend als «Spinner» und «verrückte Hunde», heisst es in der Medienmitteilung. Und sie verhehlt nicht: «Es gab auch viele Unfälle mit teils gravierendem Ausgang.» Doch mittlerweile würden «neueste Materialien beim Bau von Deltas verwendet», sodass die Fluggeräte «sowohl optisch und technisch als auch bezüglich Sicherheit nicht mehr mit den ursprünglichen Geräten vergleichbar» seien.

Während der drei Wettkampftage können Besucherinnen und Besucher auf dem Festgelände neben der Landi die Flüge via Live-Tracking auf einem Bildschirm mitverfolgen. Die Festwirtschaft, virtuelle Delta- und Gleitschirmflüge mittels VR-Brillen, Tandemflüge von der Falkenflue, Kinderspiele und weitere Attraktionen sorgen tagsüber für Unterhaltung. Am Samstagabend findet ein öffentlicher Unterhaltungsabend mit Musik und Tanz im Festzelt statt. Zunächst spielen die Örgelifründe Chrüzholz, anschliessend das Duo PeRes.

PD/maz

