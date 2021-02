Anja von Allmen – Die Spiezerin wird zur besten jungen Seglerin gekürt Die 17-jährige Welt- und Europameisterin gewinnt einen weiteren Titel – und steht vor einer in vielerlei Hinsicht komplizierten Saison. Adrian Horn

Ein weiterer Preis – und ein kleiner Zustupf: Anja von Allmen posiert in der Heimat. Foto: pd/Swiss Sailing

Sie war gerührt. In der Spiezer Bucht und damit am Ort, an dem für sie alles begonnen hatte, überraschte Swiss Sailing Anja von Allmen. Die Gymnasiastin erhielt den Preis als erfolgreichstes Talent der letzten beiden Saisons überreicht. Dass die Wahl auf die 17-jährige Berner Oberländerin gefallen war, war indes wenig erstaunlich: Sie hatte in der fraglichen Zeitspanne den WM- und den EM-Titel gewonnen.

Der Triumph an der EM in Portugal im Spätsommer war eine sogenannte Willensleistung. Die Vorbereitung hatte wegen der Folgen der Pandemie einige Tücken bereitgehalten, und am ersten Wettkampftag bekundete die verunsicherte Favoritin grosse Schwierigkeiten. Die amtierende Weltmeisterin steigerte sich im Verlauf der Woche, machte Rang um Rang gut und siegte am Ende überlegen.

Vor einer schwierigen Saison

Die Swiss Sailing Awards wurden zum siebten Mal verliehen. Die Preisträger kriegten die Auszeichnung an ihrem Wohnort überreicht, wenige Tage, bevor die Sieger an einer virtuellen Präsentation der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurden. Zu den Gewinnern gehörten neben der Spiezerin unter anderen das Team Alinghi um den im Saanenland wohnhaften Ernesto Bertarelli sowie Alan Roura, welcher an der Vendée Globe teilgenommen hatte.

Von Allmen intensiviert ihre Vorbereitung auf die ersten Wettkämpfe 2021 in Bälde. Die Saison wird Welt- und Europameisterschaften umfassen – und wegen eines Bootswechsels und der Corona-Krise Herausforderungen in vielerlei Hinsicht mitbringen.